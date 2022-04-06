Захарова предложила Зеленскому самораспуститься

Захарова ответила на слова Зеленского о роспуске ООН предложением самораспуститься

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о самороспуске Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) предложением попробовать этот принцип на себе. Ее цитирует ТАСС.

«Это очень интересная логика. Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остается один выход — самораспуститься, то, возможно, должен в первую очередь апробировать на себе этот принцип», — заявила она.

Захарова также отметила, что заявления, которые сейчас слышны в ООН, оторваны от реальности.

«Поэтому можно заявлять вещи, которые не подкреплены юридически, с международно-правовой точки зрения являются лозунгами и привлекают внимание к оратору с точки зрения внутренней аудитории и отработки внутренней повестки своей партии, например, если такой заказ существует», — сказала представитель МИД.

Ранее Зеленский посоветовал СБ ООН самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Организация, считает он, на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине. Президент также предложил провести в Киеве конференцию, посвященную реформированию глобальной системы безопасности.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россию невозможно исключить из Совбеза ООН.