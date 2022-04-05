Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Об этом он высказался в выступлении перед Совбезом ООН, передает РИА Новости.
Украинский лидер призвал Совбез ООН принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.
Зеленский также заявил, что ООН на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.
Ранее президент Украины сообщал, что выступает за продолжение переговоров с Россией. По его мнению, в этом есть необходимость, несмотря на противоположные позиции сторон.