Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься

Президент Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Об этом он высказался в выступлении перед Совбезом ООН, передает РИА Новости.

Украинский лидер призвал Совбез ООН принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.

Зеленский также заявил, что ООН на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.

Ранее президент Украины сообщал, что выступает за продолжение переговоров с Россией. По его мнению, в этом есть необходимость, несмотря на противоположные позиции сторон.