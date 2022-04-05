Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься

Президент Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Совету Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Об этом он высказался в выступлении перед Совбезом ООН, передает РИА Новости.

Украинский лидер призвал Совбез ООН принять меры, «нацеленные на восстановление мира на Украине», и предложил для этого два альтернативных пути: либо исключить из состава Россию, чтобы она не могла блокировать соответствующие решения, либо распустить Совет.

Зеленский также заявил, что ООН на сегодняшний день не в состоянии эффективно реагировать на российскую спецоперацию на Украине, и выступил с инициативой проведения в Киеве конференции, посвященной реформированию глобальной системы безопасности.

Ранее президент Украины сообщал, что выступает за продолжение переговоров с Россией. По его мнению, в этом есть необходимость, несмотря на противоположные позиции сторон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский предложил Совбезу ООН самораспуститься
Москвич заявил на сына в полицию из-за квартиры
Минобороны сообщило о сбитых возле Мариуполя двух украинских вертолетах
России предсказали становление «полюсом силы»
В крупнейшем онлайн-магазине наркотиков прокомментировали информацию о закрытии
Девушка купила на барахолке кольцо за бесценок и продала его за сотни долларов
Обнаружена самая молодая экзопланета
Российских полицейских арестовали за взятку в 1,4 миллиона рублей
Россиянам назвали виды деятельности с наибольшей выплатой чаевых
Китай призвал США, НАТО и ЕС к диалогу с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.