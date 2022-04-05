Зеленский заявил о необходимости продолжать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение переговоров с Россией. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам, передает ТАСС.

«Просто сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" — позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить" <...>. Самое сложное — это говорить», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул необходимость продолжать переговоры, несмотря на противоположные позиции сторон.

«И при всей этой позиции [украинской стороны] найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров», — заявил президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Согласно документу, возглавит делегацию глава парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны других стран мира на случай, если Украина в будущем подвергнется нападению. Этот вопрос, в том числе, обсуждался во время переговоров делегаций Москвы и Киева в Турции 29 марта.