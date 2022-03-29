Россия и Украина заявили о прогрессе по итогам переговоров в Стамбуле

Российская и украинская делегации сообщили о прогрессе на переговорах по урегулированию

Переговоры между Россией и Украиной прошли конструктивно, и Москва в скором времени даст ответ на предложения Киева об урегулировании конфликта. Об этом по итогам встречи заявил член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, очная встреча, которая продолжалась около трех часов, позволила российской стороне получить письменное подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО, закрепив за собой нейтральный и безъядерный статус.

Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом в поиске компромиссов, которые будут Россией рассмотрены Владимир Мединский

Он подчеркнул, что считает этот шаг прогрессом на переговорах и объявил об ответных мерах по деэскалации со стороны Москвы.

В частности, Россия рассмотрит возможность встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках предварительного подписания мирного договора, а также сократит военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

«Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым надо принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску», — объяснил Мединский.

Украина пообещала пресекать пытки российских военнослужащих

Как отметил помощник президента, сторонам удалось добиться прогресса и по вопросу недопущения жестокости в отношении пленных российских военнослужащих. Речь идет об инциденте, когда украинские радикалы под Харьковом добивали раненых солдат прикладами и оставляли их истекать кровью без медицинской помощи, простреливали уцелевшим ноги.

Российская сторона на переговорах заявила протест в связи с бесчеловечным обращением с пленными. Представители Киева пообещали задержать и наказать виновных в этих преступлениях, если «первыми их поймают».

Если поймают наши, то сами понимаете. Нас услышали Владимир Мединский

Позже депутат Государственной Думы Владимир Шаманов сообщил, что российскому спецназу удалось задержать участников издевательств над военнослужащими.

Ими оказались граждане Украины Сергей Величко по прозвищу Чили и Константин Немичев из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист». Официально эта информация не подтверждалась.

Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде Владимир Шаманов

Украина подтвердила согласие на нейтральный статус

Украинская сторона по итогам переговоров подтвердила слова Мединского о согласии на нейтральный статус. При этом дипломаты подчеркнули, что пойдут на такой шаг лишь при условии гарантий собственной безопасности со стороны ряда западных государств. Как пояснил после встречи член украинской делегации Александр Чалый, такие гарантии должны по содержанию напоминать пятую статью договора о НАТО.

В частности, Украина желает видеть среди своих защитников Германию, Италию, Польшу, Канаду, Турцию, Израиль и членов Совета безопасности ООН. Согласно проекту соглашения, переданному российской стороне, эти государства будут обязаны закрыть небо и предоставить Киеву военную помощь в случае посягательства извне. Подобные гарантии не будут распространяться на территорию Крыма и Донбасса.

Также Киев предложил включить в проект мирного договора положение, которое на 15 лет отложит военное решение вопроса «оккупированных территорий». Иными словами, украинская сторона не станет признавать независимость ДНР и ЛНР, а также принадлежность Крыма, но обязуется не решать этот вопрос военным путем.

«Россия и Украина не будут на протяжении этого времени, пока будут идти переговоры, использовать вооруженные или какие-либо силы для того, чтобы решить вопрос», — объяснил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Глава ДНР остался недоволен итогами переговоров

После окончания встречи на счет предварительных договоренностей высказался и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он заявил, что отказывается верить обещаниям Киева, даже если те были закреплены юридически.

Украине нельзя верить даже тогда, когда она что-то подписала. Нельзя верить даже тогда, когда за Украину вписываются страны-гаранты Денис Пушилин

Он пояснил, что на протяжении последних семи лет Украина обязалась обеспечивать перемирие в Донбассе, однако не соблюдала никакие нормы на этот счет. Члены переговоров в «нормандском формате» Франция и Германия также не смогли обеспечить мира в регионе. «Украина ничего не делает. У нее нет такой возможности и желания, они просто тянут время», — подчеркнул он.