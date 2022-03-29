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Мединский рассказал об итогах переговоров по Украине

Мединский заявил, что переговоры России и Украины прошли конструктивно

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли конструктивно. Об их итогах рассказал глава российской делегации, помощник президента Владимира Мединский, пишет ТАСС.

«Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор», — подчеркнул Мединский. Данные предложения, уточнил он, рассмотрят в ближайшее время, также о них доложат президенту.

По его словам, Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине. Вместе с тем Мединский добавил, что встреча президента России Владимира Путина и украинского коллеги Владимира Зеленского возможна одновременно с парафированием договора России и Украины на уровне МИД.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине между представителями Москвы и Киева прошли в Стамбуле во вторник, 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

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Сергей Истомин
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