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Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Агентство Anadolu сообщило о завершении переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

Фото: Reuters

Очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию кризиса завершился в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое СМИ Anadolu.

Стороны пока не делали официальных заявлений по итогам встречи. Общение делегаций длилось около трех часов.

Переговоры об урегулировании ситуации на Украине начались утром 29 марта. Встреча началась с беседы тэт-а-тэт между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. Она прошла без рукопожатий.

Позже Мединский сообщил, что представители Киева пообещали принять самые жесткие меры против тех, кто пытал российских военнослужащих в плену. Он охарактеризовал такие действия украинских радикалов как военные преступления.

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Алевтина Запольская
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