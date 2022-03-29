Начались российско-украинские переговоры в Стамбуле

Москва и Киев начали переговоры в Стамбуле

Переговоры России и Украины начались в стамбульском дворце Долмабахче. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинское телевидение.

Стартовали переговоры в формате тет-а-тет между главой российской делегации Владимиром Мединским и лидером фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Как пишет Reuters, встреча делегаций прошла без рукопожатий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к делегациям и заявил, что продолжение конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно. По его словам, настало время для реальных результатов переговоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.