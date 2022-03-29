Эрдоган прибыл на переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Эрдоган прибыл на переговоры делегаций Москвы и Киева в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле, начало которых запланировано на 10:30 29 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении к делегациям глава турецкого государства заявил, что дальнейшее продление текущего конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно. Он подчеркнул, что настало время для реальных результатов переговоров сторон.

Эрдоган также добавил, что ситуация на Украине глубоко огорчает Турцию, являющуюся соседом и другом российской и украинской стороны. Он призвал делегации договориться об установлении прекращения огня. Турецкий президент отметил, что Анкара готова оказать любую поддержку для упрощения переговорного процесса.

Ранее стало известно, что перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле усилили меры безопасности. Ожидается, что во время прибытия членов делегаций России и Украины к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины