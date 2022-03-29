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В Стамбуле усилили меры безопасности перед переговорами России и Украины

Перед началом переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле усилили меры безопасности

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Перед началом переговоров делегаций Москвы и Киева, которые должны пройти утром 29 марта, в Стамбуле усилили меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места событий.

По данным агентства, ожидается, что во время прибытия членов делегаций России и Украины к президентской резиденции Долмабахче службы безопасности перекроют улицы. Отмечается, что около здания уже выстроились журналисты. Начало переговоров запланировано на 10:30 утра по московскому времени.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о темах предстоящих переговоров России и Украины в Турции. По его словам, в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, а в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

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Виктория Кондратьева
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