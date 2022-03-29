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Кулеба рассказал о темах переговоров Украины с Россией в Турции

Глава МИД Украины Кулеба рассказал о предстоящих переговорах с Россией в Турции
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Xinhua / Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о темах предстоящих переговоров России и Украины, которые пройдут в Турции. Его слова в эфире украинских СМИ передает газета «Известия».

По словам Кулебы, в программу-минимум входит обсуждение гуманитарных вопросов, а в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом. При этом в настоящее время стороны не договорились ни по одному пункту.

Украинский министр подчеркнул, что Киев не готов «отказываться от территорий, людей и суверенитета». В случае, если Россия «продолжит говорить языком ультиматумов и пропагандистских штампов», стороны могут разъехаться, допустил он. Кроме того, Кулеба посоветовал членам делегации Украины «ничего не пить, не есть и не касаться поверхностей».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. По его словам, диалог Москвы и Киева может возобновиться 29 марта.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

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Марина Совина
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