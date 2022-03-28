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Кремль ответил на вопрос о теме нового раунда переговоров России и Украины

Песков заявил, что на переговорах РФ и Украина не будут обсуждать тему обмена пленных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС в понедельник, 28 марта.

Пресс-секретарь президента России пояснил, что представители делегаций Москвы и Киева в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле не намерены обсуждать вопрос по обмену пленными военнослужащими.

По словам Пескова, переговоры делегаций Москвы и Киева могут возобновиться 29 марта.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.

О дате новых переговоров России и Украины накануне объявил Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

25 марта помощник президента России Владимир Мединский заявил о желании Украины затянуть переговоры.

Представители украинской стороны откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные действия, уточнил он.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий сообщил президент Владимир Путин — начало операции глава государства объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.

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Анна Щербакова
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