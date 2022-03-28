Турция обсудила с Украиной организацию переговоров с Россией в Стамбуле

Глава МИД Турции обсудил с Кулебой встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий МИД.

«Обсуждались последняя ситуация в Украине и переговоры, которые состоятся в Стамбуле между делегациями РФ и Украины», — пояснили в МИД.

О дате новых переговоров ранее сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Киева на переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, это суверенитет и территориальная целостность страны, которые не подлежат сомнению.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины.