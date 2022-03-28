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Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах по урегулированию

Президент Украины Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Об этом он рассказал в видеообращении, запись которого была опубликована в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Впереди — новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, приоритеты Украины давно известны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. «Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — заявил он.

Ранее 27 марта стало известно место для новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта. Встреча сторон запланирована в очном режиме.

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Марина Совина
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