Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах по урегулированию

Президент Украины Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты страны на переговорах по урегулированию. Об этом он рассказал в видеообращении, запись которого была опубликована в Telegram-канале офиса президента Украины.

«Впереди — новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, приоритеты Украины давно известны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. «Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», — заявил он.

Ранее 27 марта стало известно место для новой встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в Стамбуле.

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский анонсировал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта. Встреча сторон запланирована в очном режиме.