Названо место встречи делегаций России и Украины

Эрдоган и Путин договорились провести встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о проведении встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. О месте встречи сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс. Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Москвой и Киевом, а также «улучшению гуманитарной ситуации в регионе».

Ранее в воскресенье, 27 марта, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате.

