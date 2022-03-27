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Названо место встречи делегаций России и Украины

Эрдоган и Путин договорились провести встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о проведении встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. О месте встречи сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины и переговорный процесс. Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Москвой и Киевом, а также «улучшению гуманитарной ситуации в регионе».

Ранее в воскресенье, 27 марта, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет 29-30 марта в очном формате.

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Варвара Кошечкина
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