Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа дата переговоров России и Украины в Стамбуле

Reuters: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся вечером 28 марта

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Очередной раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле начнется вечером 28 марта. Дату переговоров назвал высокопоставленный турецкий чиновник, передает Reuters.

Других подробностей предстоящего переговорного процесса источник агентства не привел. По информации Reuters, Анкара надеется, что предстоящие переговоры Москвы и Киева приведут к прекращению огня на Украине.

О месте для новой встречи делегаций России и Украины стало известно 27 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в турецкой столице. Встреча сторон запланирована в очном режиме.

Переговоры российской и украинской сторон стартовали 27 февраля, через три дня после начала спецоперации России на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Комментарии отключены
Последние новости
Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России
Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах
The Lancet опубликовал новые данные по вакцине «Спутник V»
Названы последствия отказа Германии от российской нефти
Россиянам назвали альтернативные способы добраться в Европу
СК сделал заявление по делу обвиненного в изнасиловании бойца MMA Новоселова
Валдис Пельш опроверг информацию о своей госпитализации
Турция обсудила с Украиной организацию переговоров с Россией в Стамбуле
Россиянам назвали способные заменить Zara бренды
Суд обвинил Meta в нарушении конституционного строя России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.