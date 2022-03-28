Названа дата переговоров России и Украины в Стамбуле
Очередной раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле начнется вечером 28 марта. Дату переговоров назвал высокопоставленный турецкий чиновник, передает Reuters.
Других подробностей предстоящего переговорного процесса источник агентства не привел. По информации Reuters, Анкара надеется, что предстоящие переговоры Москвы и Киева приведут к прекращению огня на Украине.
О месте для новой встречи делегаций России и Украины стало известно 27 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились провести ее в турецкой столице. Встреча сторон запланирована в очном режиме.
Переговоры российской и украинской сторон стартовали 27 февраля, через три дня после начала спецоперации России на территории Украины.