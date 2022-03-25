Помощник президента Путина Мединский заявил о желании Украины затянуть переговоры

Москва видит со стороны Киева желание затянуть переговоры, поскольку в украинской столице полагают, что время работает на них, заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает в пятницу, 25 марта, ТАСС.

Представители украинской стороны откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные действия, пояснил Мединский. «Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них. <...> Вот в таких реалиях мы находимся», — сказал глава российской делегации на переговорах с Украиной.

Ранее Мединский рассказал, что Москва и Киев на переговорах «топчутся на месте» по политическим вопросам. В то же время по второстепенным вопросам позиции России и Украины сближаются, уточнил он.

Глава российской делегации отметил, что переговоры с Украиной шли всю неделю в режиме видеоконференцсвязи. По словам Мединского, в субботу, 26 марта, они продолжатся.

18 марта глава российской делегации сообщал, что переговоры Москвы и Киева по вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути». Позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО, подчеркнул Мединский.

Переговоры Москвы и Киева стартовали 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — начало операции глава государства объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида.