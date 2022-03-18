Мединский рассказал о ходе переговоров между Россией и Украиной

Мединский заявил, что переговоры о демилитаризации Украины продвинулись на «полпути»

Переговоры Москвы и Киева по вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути». Об этом журналистам заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, передает ТАСС.

Глава российской делегации отметил, что позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО. При этом Мединский подчеркнул, что не уполномочен раскрывать деталей переговоров или цифр из договоренностей Москвы и Киева.

«Что касается демилитаризации, я бы сказал, пятьдесят на пятьдесят. (...) В этой части мы где-то на полпути», — сказал он.

Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжают консультации в онлайн-формате. Россией предварительные итоги переговоров официально не озвучиваются, в Кремле отказывались давать прогнозы по переговорному процессу.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. О начале военных действий объявил президент Владимир Путин — начало операции он объяснил необходимостью защитить население Донецкой и Луганской областей от геноцида. По его словам, конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины. Об оккупации ее территории или смене власти в стране речи не идет.