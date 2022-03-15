Консультации России и Украины возобновились

Член украинской делегации Подоляк заявил, что консультации Москвы и Киева возобновились

Консультации в рамках переговоров Москвы и Киева по урегулированию кризиса на Украине возобновились. Об этом заявил член украинской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, сообщает РИА Новости.

14 марта начался очередной раунд переговоров России и Украины. Он состоялся онлайн, после чего стороны взяли технический перерыв до вторника, 15 марта.

«Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — описал Подоляк повестку встречи.

Ранее в марте советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. По его мнению, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.