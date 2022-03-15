В офисе Зеленского раскрыли сроки мирного соглашения с Россией

Арестович заявил, что мирное соглашение с РФ может быть достигнуто в течение 1-2 недель

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

По словам политика, в лучшем случае отвод войск ожидается в течение одной-двух недель, в крайнем случае — до конца мая.

Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным... или в ближайшее время договоримся - неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда, попытки повоевать Алексей Арестович советник главы офиса президента Украины

Четвертый раунд переговоров

В понедельник, 14 марта, состоялся четвертый раунд переговоров Москвы и Киева в режиме видео-конференц-связи. По их итогам советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что взята техническая пауза, обсуждение демилитаризации и денацификации Украины продолжится во вторник.

В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений Михаил Подоляк советник глава офиса президента Украины

По оценке дипломата, коммуникация Москвы и Киева хотя и продолжается, «идет тяжело». «Причина в слишком разных политических системах двух государств», — отозвался он переговорном процессе.

В этот же день Подоляк сообщил об изменении в составе делегации для переговоров с Россией. По его словам, 15 марта к переговорному процессу присоединился украинский министр юстиции Денис Малюська.

Да, это необходимость уделить скрупулезное внимание юридическим деталям переговорного процесса Михаил Подоляк советник глава офиса президента Украины

Накануне советник украинского лидера рассказал о появившемся у него оптимизме в отношении исхода российско-украинских переговоров для Киева. «Мой осторожный оптимизм основан на том, что они понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали», — описал Подоляк ситуацию на переговорах.

Цель обсуждения

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал цель переговоров с Россией. По его словам, Киев, как и прежде, добивается гарантий безопасности для себя в будущем. Такое заявление он сделал в эфире германского телеканала АРД, его цитирует ТАСС.

«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — отметил он, добавив, что во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

В то же время Жовква назвал часть требований России, выдвинутых на переговорах с Украиной, неприемлемыми. По его словам, речь идет об «определенных территориальных претензиях» Москвы. При этом, по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», считает он.

Задача украинской делегации

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Киев запрашивал телефонный разговор с президентом.

Зеленский, анонсируя переговоры 15 марта, также сообщил, что провел разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Взаимопонимание на 100 процентов. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра Владимир Зеленский президент Украины

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что основной целью Киева является получить действенные гарантии безопасности.