Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Офис Зеленского назвал цель переговоров России и Украины

Игорь Жовква заявил, что Киев на переговорах с РФ добивается гарантий безопасности

Фото: Wikipedia

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква назвал цель переговоров с Россией. По его словам, Киев, как и прежде, добивается гарантий безопасности для себя в будущем. Такое заявление он сделал в эфире германского телеканала АРД, его цитирует ТАСС.

«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», — отметил он, добавив, что во время переговоров с Москвой были высказаны соображения относительно «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

В то же время Жовква назвал часть требований России, выдвинутых на переговорах с Украиной, неприемлемыми. По его словам, речь идет об «определенных территориальных претензиях» Москвы. При этом, по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», считает он.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия временно запретила экспорт сахара и зерновых в ряд стран
Байдена обвинили в уничтожении США
Офис Зеленского назвал цель переговоров России и Украины
Центробанк прокомментировал приостановку торгов на фондовой бирже
Бездомный мужчина спас тонущую женщину-инвалида на коляске
В Венгрии назвали правильным решение не поставлять оружие Украине
В Испании арестовали яхту «ключевого олигарха» из России
Вирусолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
Трупы братьев-близнецов нашли в московской квартире
Офис Зеленского назвал часть требований России неприемлемыми
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.