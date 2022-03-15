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Офис Зеленского назвал часть требований России неприемлемыми

Замруководителя офиса Зеленского назвал территориальные требования России неприемлемыми

Фото: РИА Новости

Часть требований России, выдвинутых на переговорах с Украиной, являются неприемлемыми. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква, передает ТАСС.

Речь идет об «определенных территориальных претензиях» Москвы. При этом, по другим пунктам можно вести дискуссии, но только с учетом «гарантии безопасности для Украины в будущем», отметил замглавы офиса украинского лидера.

Жовква также подчеркнул что во время переговоров с Москвой обсуждались вопросы «возможного мирного решения, гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

Марина Совина
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