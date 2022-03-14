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Зеленский назвал цель переговоров с Россией

Зеленский заявил, что целью переговоров с Россией является получение действенных гарантий
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фjто: Ukranian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цель переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное главой государства видеообращение.

Зеленский заявил, что целью Киева является получить действенные гарантии. «Не как в Будапеште, не как в нашем небе. А такие, чтобы украинцы могли сказать — вот это работает, вот это гарантии», — объяснил президент. Он также отметил, что в сложной переговорной работе Украина рассчитывает получить результат, необходимый для нее, мира и безопасности.

Помимо этого, Зеленский рассказал, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он при этом добавил, что это сложная история, тяжелый путь, но нужный.

Марина Совина
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