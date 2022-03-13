В Киеве оценили сроки встречи Зеленского и Путина

В офисе Зеленского заявили о желании организовать встречу с Путиным как можно быстрее

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться «спустя некоторое время», заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. Оценивая сроки, он заметил, что есть желание организовать ее как можно быстрее. Соответствующие заявления цитирует РИА Новости.

«Думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три — нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее», — указал Подоляк.

Сейчас Украина ищет место, где могут пройти переговоры, оценивая гарантии безопасности. Также разрабатывается пакет договоренностей с учетом позиций, важных для Киева. Затем, после их предварительного согласования, смогут встретиться президенты и «проработать уже конечные положения мирного договора», отметил Подоляк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, 13 марта заявил, что никто не исключает возможности встречи Путина с Зеленским. «Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — пояснил он.