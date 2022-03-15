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Зеленский анонсировал продолжение переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил о продолжении переговоров с Россией 15 марта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продолжение переговоров с Россией во вторник, 15 марта. Его слова приводит ТАСС.

Он также проинформировал, что провел разговор с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100 процентов. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля [Нафтали] Беннетом — как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», — сказал Зеленский.

14 марта Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
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