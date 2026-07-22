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22:45, 22 июля 2026Спорт

Оценены шансы Месси выиграть титул до конца 2026 года

«Интер Майами» с Месси в составе назвали главным фаворитом на победу в MLS
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси выиграть титул до конца 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

«Интер Майами» считается главным фаворитом на победу в Главной лиге футбола (MLS). Титул команды оценивается коэффициентом 4,50, что соответствует 22 процентам вероятности. Следом в списке претендентов идут «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» — на оба клуба дают коэффициенты по 10,00.

В линии на лучшего бомбардира MLS первым фаворитом также идет Месси — его шансы оценены коэффициентом 2,50. Сейчас аргентинец занимает второе место в гонке с 12 голами, уступая бельгийцу Уго Кейперсу, у которого 13 мячей.

Месси со сборной Аргентины остановился в шаге от титула на чемпионате мира. В финале команда проиграла испанцам со счетом 0:1 в дополнительное время.

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