Граф Шереметев потерял сознание в московском ресторане

Shot: Графа Шереметева госпитализировали из московского ресторана без сознания

Потомка сподвижника Петра Первого, графа Петра Шереметева госпитализировали из московского ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Французский и российский государственный деятель потерял сознание в заведении на Волхонке. Сотрудники вызвали скорую, 94-летнего аристократа госпитализировали.

В марте граф Петр Шереметев, написавший письмо президенту Владимиру Путину, переехал в Россию.

В июле 2025 года сообщалось, что посольство России во Франции передало в Москву письмо Шереметева Путину. В нем граф попросил российского лидера помочь ему вернуться на родину своих предков. Позднее стало известно, что послание дошло до Кремля.

Петр Шереметев — общественный деятель, меценат и архитектор, который родился в 1931 году в Марокко. Происходит из графской ветви русского рода Шереметевых. Много лет руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

