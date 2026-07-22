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22:42, 22 июля 2026 (обновлено: 22:52, 22 июля 2026)Россия

Граф Шереметев потерял сознание в московском ресторане

Shot: Графа Шереметева госпитализировали из московского ресторана без сознания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петр Шереметев

Петр Шереметев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Потомка сподвижника Петра Первого, графа Петра Шереметева госпитализировали из московского ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Французский и российский государственный деятель потерял сознание в заведении на Волхонке. Сотрудники вызвали скорую, 94-летнего аристократа госпитализировали.

В марте граф Петр Шереметев, написавший письмо президенту Владимиру Путину, переехал в Россию.

В июле 2025 года сообщалось, что посольство России во Франции передало в Москву письмо Шереметева Путину. В нем граф попросил российского лидера помочь ему вернуться на родину своих предков. Позднее стало известно, что послание дошло до Кремля.

Петр Шереметев — общественный деятель, меценат и архитектор, который родился в 1931 году в Марокко. Происходит из графской ветви русского рода Шереметевых. Много лет руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

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