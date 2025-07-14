Письмо дворянина из знатного рода к Путину дошло до Кремля

Песков: Кремль получил информацию об обращении графа Шереметева к Путину

Кремль получил от МИД России информацию об обращении графа Петра Шереметева к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переезде в Россию из Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, наше министерство иностранных дел информировало о том, что было такое обращение господина Шереметьева. Мы получили эту информацию», — сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле приветствуют намерение соотечественника вернуться на родину своих предков.

Ранее сообщалось, что посольство России во Франции передало в Москву письмо графа Шереметева президенту Владимиру Путину. В посольстве подчеркнули, что Шереметев внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества.