Потомок знатного рода обратился к Путину и сообщил об одном намерении

Посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева

Посольство России во Франции передало в Москву письмо графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Уточняется, что потомок знатного рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции, обратился к российскому лидеру и сообщил о намерении вернуться на родину своих предков.

В посольстве подчеркнули, что Шереметев внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. Многие годы он руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по этому вопросу между двумя странами все еще присутствуют существенные разногласия.