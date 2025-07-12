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16:09, 12 июля 2025Мир

Потомок знатного рода обратился к Путину и сообщил об одном намерении

Посольство России во Франции передало Путину письмо графа Шереметева
Алина Черненко

Фото: Лаззат Хайдаров / Wikipedia

Посольство России во Франции передало в Москву письмо графа Петра Шереметева президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Уточняется, что потомок знатного рода, представители которого живут во Франции после Октябрьской революции, обратился к российскому лидеру и сообщил о намерении вернуться на родину своих предков.

В посольстве подчеркнули, что Шереметев внес значительный личный вклад в развитие и укрепление российско-французского культурного сотрудничества. Многие годы он руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что по этому вопросу между двумя странами все еще присутствуют существенные разногласия.

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