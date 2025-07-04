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15:58, 4 июля 2025Мир

Макрон поделился итогами разговора с Путиным

Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его слова прозвучали в эфире телеканала BFMTV.

«Я не могу сказать, что в обсуждениях есть какой-то прогресс, поскольку в первую очередь необходимо добиться заключения соглашения о перемирии и возобновить переговоры», — сказал он.

Комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным, Макрон подчеркнул, что по вопросу Украины между двумя странами все еще присутствуют существенные разногласия. Французский лидер настаивает, что единственным путем к миру является немедленное прекращение огня.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, удары США по иранским ядерным объектам и ситуацию на Украине.

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