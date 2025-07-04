Макрон поделился итогами разговора с Путиным

Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит прогресса в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его слова прозвучали в эфире телеканала BFMTV.

«Я не могу сказать, что в обсуждениях есть какой-то прогресс, поскольку в первую очередь необходимо добиться заключения соглашения о перемирии и возобновить переговоры», — сказал он.

Комментируя разговор с президентом России Владимиром Путиным, Макрон подчеркнул, что по вопросу Украины между двумя странами все еще присутствуют существенные разногласия. Французский лидер настаивает, что единственным путем к миру является немедленное прекращение огня.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, удары США по иранским ядерным объектам и ситуацию на Украине.