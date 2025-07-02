«Европейцам нужна Россия». Макрон позвонил Путину впервые с 2022 года и проговорил с ним два часа. Что значит их разговор?

NYT: Звонок Макрона Путину стал новым шагом в разрушении изоляции Москвы

Вечером 1 июля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Главы государств обсудили конфликт Израиля и Ирана, американские обстрелы иранских ядерных объектов, а также ситуацию на Украине.

Разговор двух лидеров вызвал бурные обсуждения в зарубежных СМИ — это их первая беседа почти за три года, последний раз Путин и Макрон созванивались в сентябре 2022 года. Наиболее интересные реакции иностранной прессы — в материале «Ленты.ру».

NYT: Звонок был дипломатическим риском для Макрона

Американская газета The New York Times (NYT) напомнила, что звонок был инициирован после ударов США по ядерным объектам Ирана. Как отмечает издание, во время разговора, который длился более двух часов, Путин и Макрон нашли общий язык по иранскому вопросу, однако разногласия по поводу ситуации на Украине остались.

Звонок был дипломатическим риском для Макрона и представлял собой новый шаг в разрушении изоляции Москвы, которую западные лидеры пытались поддерживать с начала российской спецоперации. Это был первый телефонный разговор Путина с крупным лидером Европейского союза с тех пор, как в ноябре прошлого года он разговаривал с Олафом Шольцем, который тогда был канцлером Германии The New York Times американская газета

Президент России Владимир Путин Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Bloomberg: Еще в 2023 году Макрон не хотел общаться с Путиным

Французский лидер сам инициировал звонок, хотя еще в 2023 году Макрон не хотел общаться с Путиным, объясняя это тем, что не видит в разговоре с президентом России смысла, обратило внимание американское агентство Bloomberg. «Европейцам нужна Россия, чтобы убедить Иран отказаться от своей программы по обогащению урана», — приводит СМИ слова политического консультанта Сергея Маркова.

Звонок Макрона Путину свидетельствует о том, что президент Франции хочет укрепить свои позиции в качестве игрока на мировой арене, полагает агентство. Еще перед разговором с Путиным лидер европейской страны заявил, что планирует обратиться ко всем постоянным членам Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить их позиции по Ирану и его ядерной программе.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Le Monde: Звонок Макрона был чрезвычайно важным

Французская газета Le Monde заявила, что Париж и Москву сегодня объединяет общая цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Звонок Макрона был чрезвычайно важным, но при этом он был сопряжен с определенным риском, добавило издание.

Риск распространения ядерного оружия, усиленный конфликтом между Израилем и Ираном (...), убедил главу французского государства возобновить диалог почти через три года после его последнего звонка в Кремль в сентябре 2022 года Le Monde французская газета

The Japan Times: Перед звонком Путину Макрон поговорил с Зеленским

Телефонному разговору двух лидеров посвятила материал и японская газета The Japan Times. Сообщается, что во время беседы Макрон призвал к прекращению огня на Украине «в максимально сжатые сроки», а Путин заявил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных стран.

Отмечается, что еще перед звонком Макрон предупредил президента Украины Владимира Зеленского о своих планах поговорить с Путиным и связался с ним после беседы с президентом России. О чем именно говорили Макрон и Зеленский, не уточняется.