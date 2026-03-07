Реклама

15:01, 7 марта 2026Россия

Написавший письмо Путину граф переехал в Россию

Степашин заявил, что граф Шереметев, написавший письмо Путину, переехал в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Граф Петр Шереметев, написавший письмо президенту Владимиру Путину, переехал в Россию. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин в разговоре с ТАСС.

Степашин отметил, что граф сначала много лет жил в Марокко, а потом во Франции. «Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. (...) Сейчас он окончательно вернулся в страну», — заявил бывший премьер.

В июле 2025 года сообщалось, что посольство России во Франции передало в Москву письмо Шереметева Путину. В нем граф попросил российского лидера помочь ему вернуться на родину своих предков. Позднее стало известно, что послание дошло до Кремля.

Петр Шереметев — общественный деятель, меценат и архитектор, который родился в 1931 году в Марокко. Происходит из графской ветви русского рода Шереметевых. Много лет руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.

