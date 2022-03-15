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На Украине раскрыли сроки мирного соглашения с Россией

Арестович заявил, что мирное соглашение Украины с РФ будет в течение 1-2 недель или в мае

Фото: РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович раскрыл возможные сроки мирного соглашения с Россией. Его слова во вторник, 15 марта, приводит РИА Новости.

По его словам, мирное соглашение с РФ может быть достигнуто самое ранее в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

Марина Совина
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