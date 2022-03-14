На Украине заявили об «осторожном оптимизме» по переговорам с Россией

Член украинской делегации Подоляк заявил, что с оптимизмом оценивает переговоры с Россией

Украинская сторона со «сдержанным оптимизмом» оценивает прогресс по переговорам с Россией, однако не готова идти на серьезные уступки. Об этом заявил член киевской делегации, советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

«Мой осторожный оптимизм основан на том, что они понимают, что нас не сломают и у них не хватит ресурсов, чтобы ответить на то, что они начали», — описал Подоляк ситуацию на переговорах.

При этом он сравнил военную операцию России с «третьей мировой войной» и призвал лидеров всех стран мира «выбрать сторону», не оставаясь в стороне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил информацию о проведении нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, они запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.