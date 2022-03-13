Песков уточнил информацию о российско-украинских переговорах

Представитель Кремля Песков сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут 14 марта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил информацию о проведении российско-украинских переговоров. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Песков опроверг сообщения о том, что переговоры идут «прямо сейчас», как об этом ранее сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, они запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.

Третий раунд переговоров Киева и Москвы состоялся 7 марта. Встреча прошла в Беловежской Пуще в Белоруссии. По итогам раунда глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что ожидания России не оправдались.