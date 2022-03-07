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Начался третий раунд российско-украинских переговоров

Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров в Белоруссии

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

В Белоруссии начался третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Белоруссии.

По данным РИА Новости, посольство РФ в Белоруссии еще не подтвердило начало переговоров двух стран.

28 февраля Россия и Украина провели первый раунд переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй этап прошел 3 марта. По словам, главы российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского, двум странам во время переговоров удалось найти понимание по части вопросов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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