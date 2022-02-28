Россия ответила на экономические санкции Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах, отвечая на экономические санкции со стороны западных стран. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Решения приняты «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Ответные меры

По новому указу, с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки. Ранее подобное решение анонсировал российский Минфин. «Резидентам — участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80 процентов суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них», — говорится в документе. Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливать Центробанк.

80 процентов валютной выручки обязаны продавать с 28 февраля российские экспортеры

Резидентам запрещается «осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа», и «зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг».

Это значит, что нельзя будет зачислять валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах. Как уточнил источник The Bell в финансово-экономическом блоке правительства, запрет вводится в отношении как российских компаний, так и граждан. Запрет вступает в силу с 1 марта.

Кроме того, запрещаются переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками. Также в документе прописано, что публичные акционерные общества до 31 декабря смогут проводить обратный выкуп акций только при определенных условиях.

Банки смогут открывать счета физлицам без личного присутствия при межбанковских переводах. «Перевод денежных средств осуществляется кредитной организацией после получения согласия в письменной форме клиента — физического лица на передачу указанных сведений кредитной организации и использование их в целях заключения с клиентом — физическим лицом договора банковского счета (вклада). Способ и форма передачи указанных сведений определяются кредитными организациями самостоятельно», — написано в указе.

Нестандартная ситуация

В понедельник, 28 февраля, на открытии торгов курс доллара достиг 90 рублей, курс евро — 101,9 рубля. На начало торгов были установлены границы ценового коридора по обеим валютам с верхним ограничением в 90 и 101,1925 рубля соответственно. В тот же день совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых. Регулятор списал повышение на кардинальное изменение внешних условий.

Объясняя такое решение глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что условия для российской экономики кардинально поменялись, а для поддержания финансовой стабильности потребуется применение широкого спектра инструментов.

Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будет принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков. В первую очередь в части внешних условий Эльвира Набиуллина глава Центробанка России

Глава ЦБ подчеркнула, что денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности. По словам Набиуллиной, российская финансовая система и экономика «сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией».

Ранее ЦБ принял решение отменить торги на Мосбирже 28 февраля «в связи со складывающейся ситуацией». Вечером 28 февраля ЦБ ввел новые ограничения для Мосбиржи. С 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Во вторник, 1 марта, торги на валютном и денежном рынках откроются в 10:00 и продлятся до 19:00. Целесообразность открытия торгов на остальных рынках регулятор будет оценивать в зависимости от развития ситуации.