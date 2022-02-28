ЦБ объяснил повышение ставки

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора повысить ключевую ставку. Трансляция ее выступления ведется на YouTube.

«Условия для российской экономики кардинально поменялись», — констатировала она и сказала, что новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования нами золотовалютных резервов.

«Это требует применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — сказала Набиуллина. Она добавила, что для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски. «Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике мы будет принимать исходя из изменения фактической ситуации, оценки рисков. В первую очередь в части внешних условий», — добавила Набиуллина. Еще глава ЦБ подчеркнула, что денежно-кредитная политика будет направлена на поддержание финансовой и ценовой стабильности.

По словам Набиуллиной, российская финансовая система и экономика «сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией». «Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов», — добавила она и подчеркнула, что регулятор непрерывно предоставляет банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. В связи с высоким спросом на наличные банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. «Банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России при необходимости», — сказала Набиуллина.

Ранее в понедельник, 28 февраля, совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых. Регулятор объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий.

