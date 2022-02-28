Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Центральный банк поднял ключевую ставку до 20 процентов годовых

Совет директоров ЦБ принял решение повысить ставку до 20 процентов годовых

Фото: Globallookpress.com

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых, говорится в сообщении регулятора. Центральный банк объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий.

В Центробанке указали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски». Решение, рассчитывает ЦБ, позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность.

В дальнейшем регулятор намерен руководствоваться оценкой рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», а также будет учитывать динамику инфляции. В 16:00 по московскому времени с заявлением по итогам заседания совета директоров выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее 28 февраля Центральный банк выступил с мерами, которые должны поддержать в условиях санкций банки, а также и заемщиков, столкнувшихся с ограничениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России обратилось к украинцам
В Минобороны рассказали о пораженных объектах военной инфраструктуры Украины
Греция закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Минобороны России объявило о взятии под контроль Запорожской АЭС
Российского патологоанатома приговорили за мошенничество
Во время референдума в Белоруссии задержали сотни человек
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
Меган Маркл вышла в свет в платье и украшениях за 30 миллионов рублей
Рэпера Snootie Wild застрелили в США
Курс доллара достиг 90 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.