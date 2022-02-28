Центральный банк поднял ключевую ставку до 20 процентов годовых

Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 процентов годовых, говорится в сообщении регулятора. Центральный банк объясняет повышение кардинальным изменением внешних условий.

В Центробанке указали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски». Решение, рассчитывает ЦБ, позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность.

В дальнейшем регулятор намерен руководствоваться оценкой рисков «со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков», а также будет учитывать динамику инфляции. В 16:00 по московскому времени с заявлением по итогам заседания совета директоров выступит глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее 28 февраля Центральный банк выступил с мерами, которые должны поддержать в условиях санкций банки, а также и заемщиков, столкнувшихся с ограничениями.

