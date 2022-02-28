ЦБ рекомендовал банкам отказаться от штрафов по кредитам на фоне санкций
На фоне санкций Банк России рекомендовал банкам отказаться от штрафов по кредитам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось после того, как они столкнулись с ограничениями после 18 февраля, а также не назначать пени. Сообщение регулятора цитирует ТАСС.
Кроме того, ЦБ представил и меры по поддержке самих кредитных организаций, которые должны обеспечить их устойчивость в условиях санкций. С 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте.
Для банков таким образом высвобождаются запасы, по состоянию на 1 февраля оцениваемые в 733 миллиарда рублей. Мера применяется бессрочно, регулятор пообещал также при необходимости пересмотреть уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям.
В отношении самого ЦБ также введены санкции: Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Ограничения введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.