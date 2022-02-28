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ЦБ рекомендовал банкам отказаться от штрафов по кредитам на фоне санкций

ЦБ РФ рекомендовал банкам не назначать пени и штрафов по кредитам заемщиков под санкциями

Фото: Globallookpress.com

На фоне санкций Банк России рекомендовал банкам отказаться от штрафов по кредитам заемщиков, чье финансовое положение ухудшилось после того, как они столкнулись с ограничениями после 18 февраля, а также не назначать пени. Сообщение регулятора цитирует ТАСС.

Кроме того, ЦБ представил и меры по поддержке самих кредитных организаций, которые должны обеспечить их устойчивость в условиях санкций. С 28 февраля регулятор распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте.

Для банков таким образом высвобождаются запасы, по состоянию на 1 февраля оцениваемые в 733 миллиарда рублей. Мера применяется бессрочно, регулятор пообещал также при необходимости пересмотреть уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям.

В отношении самого ЦБ также введены санкции: Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Ограничения введены после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.

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Платон Щукин
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