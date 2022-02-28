ЦБ отменил торги на Мосбирже

Центробанк принял решение отменить торги на Мосбирже 28 февраля «в связи со складывающейся ситуацией», указано на сайте регулятора. В этот день не будут работать секции фондового рынка, срочного рынка и рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

Режим работы биржи 1 марта пообещали объявить на сайте Банка России до 9:00 по московскому времени. При этом торги на валютном и денежном рынках 28 февраля открылись в 10:00 по московскому времени. После начала торгов курс доллара превысил 100 рублей, курс евро — 113 рублей. На торгах в понедельник доллар в моменте рос до 109,2 рубля, евро — до 122 рублей. По состоянию на 13:23 доллар торгуется по 100,15 рубля, евро — по 109,35 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Ранее 28 февраля стало известно, что ЕС и Великобритания введут санкции против российского ЦБ и запретят все транзакции с ним. В ЕС также заморозят все активы российского регулятора. Британские власти заявили, что ограничения в отношении Банка России введут с целью «предотвращения использования резервов для снижения ущерба от санкций, введенных нами и нашими союзниками», указано в сообщении.

На фоне этих сообщений ЦБ поднял ключевую ставку до 20 процентов годовых, объясняя этот шаг кардинальным изменением внешних условий. ЦБ рассчитывает, что решение позволит защитить сбережения граждан от обесценения и поддержит финансовую и ценовую стабильность.