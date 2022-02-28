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Центробанк подтвердил запрет иностранцам продавать ценные бумаги

ЦБ подтвердил запрет иностранцам с 28 февраля продавать купленные в РФ ценные бумаги

Фото: Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) подтвердил, что с понедельника, 28 февраля, временно запретил брокерам продавать купленные в РФ ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России вводит с 28.02.2022 временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов», — говорится в сообщении.

О том, что ЦБ с 28 февраля запретит иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги, ранее сообщал РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о планах заморозить около половины финансовых резервов Центробанка России. По его словам, главы МИД стран ЕС решили принять «важные ограничительные меры, которые парализуют активы» российского регулятора. «Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены», — сказал он.

Марина Совина
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