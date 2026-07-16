Создателя нового «Властелина колец» раскритиковали за отсутствие темнокожих актеров

Режиссер фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Серкис ответил на критику из-за отсутствия расового разнообразия среди актерского состава картины. Об этом пишет Variety.
На данный момент известно, что в первой с 2014 года ленте по произведениям Дж. Р. Р. Толкина примут участие Джейми Дорнан, Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет, Ли Пейс и Лео Вудалл. К своим ролям вернутся звезды оригинальной кинотрилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд (Фродо), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Энди Серкис (Голлум). Позже будут объявлены имена новых актеров, присоединившихся к касту.
«Я не думаю, что мы будем делать политкорректную версию фильма с кастингом ради кастинга и галочки о выполнении квот», — заявил Серкис.
Режиссер подчеркнул, что сам Толкин находился под сильным влиянием скандинавской мифологии, что отразилось на его книгах. «Шир очень напоминает типично белую общину... Они не слишком интересуются тем, что происходит за пределами страны, но точно знают, что чужаков пускать к себе не хотят», — пояснил Серкис.
Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и оригинального «Властелина колец» и будет посвящено поискам завладевшего одним из Колец власти заглавного персонажа в годы, предшествующие «Братству кольца», первому фильму трилогии Питера Джексона. Дата релиза намечена на 17 декабря 2027 года.
Ранее прославленный режиссер Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за выдающийся вклад в кинематограф. Награду постановщику трилогии «Властелин колец» вручил актер Элайджа Вуд.