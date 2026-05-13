11:07, 13 мая 2026

Режиссера «Властелина колец» наградили за выдающийся вклад в кино

Режиссер Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Ольга Коровина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Прославленный режиссер Питер Джексон получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом пишет Variety.

Награду постановщику трилогии «Властелин колец» вручил актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса. Во время церемонии Джексон признался, что именно Каннский кинофестиваль в 2001 году помог в продвижении ныне культовой кинофраншизы. Перед премьерой первой части картине предрекали провал, а создателей критиковали за то, что второй и третий фильм были готовы еще до реакции зрителей на первый. Все изменилось после того, как 20-минутный отрывок из картины представили в рамках фестиваля.

«Для меня это, конечно же, стало событием, изменившим жизнь. Ко времени выхода фильма уже существовал ажиотаж, которого не было бы без Канн», — поделился Джексон.

Ранее Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер анонсировали новый проект по мотивам книг Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Картина станет частью новой серии фильмов и получит название «Властелин Колец: Тень Прошлого» (оригинальное название — «The Lord of the Rings: Shadow of the Past»).

