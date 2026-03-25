17:36, 25 марта 2026Культура

Стало известно о съемках нового фильма по «Властелину колец»

Питер Джексон анонсировал экранизацию Толкина «Властелин Колец: Тень Прошлого»
Андрей Шеньшаков

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Культовый новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер анонсировали новый проект по мотивам книг Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации источника, картина станет частью новой серии фильмов и получит название «Властелин Колец: Тень Прошлого» (оригинальное название — «The Lord of the Rings: Shadow of the Past»). Сюжет спустя 14 лет после ухода Фродо.

«Сэм, Мерри и Пиппин решили вспомнить первые шаги своего приключения. Дочь Сэма, Эланор, раскрыла давно скрытую тайну и наполнилась решимости узнать, почему Война Кольца была по сути проиграна еще до начала», — говорится в заявлении.

При этом, Кольбер станет одним из сценаристов проекта. Основой для экранизации станут шесть первых глав первой книги трилогии «Братство кольца», которые до сих пор не был перенесен на экраны. Ориентировочная дата выхода — 2028 год.

Ранее режиссер Питер Джексон, известный как создатель кинотрилогии «Властелин колец», решил воскресить вымершую 600 лет назад гигантскую птицу.

