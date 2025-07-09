Режиссер «Властелина колец» решил воскресить гигантскую древнюю птицу

Режиссер Питер Джексон решил воскресить вымершего 600 лет назад гигантского моа

Режиссер Питер Джексон, всемирно известный как создатель кинотрилогии «Властелин колец», решил воскресить вымершую 600 лет назад гигантскую птицу. Об этом он рассказал в интервью IGN.

Кинематографист объединился с биотехнологической компанией Colossal Biosciences, чтобы вернуть к жизни гигантского моа — нелетающую птицу с вытянутой шеей, обитавшую в Новой Зеландии, рост которой достигал до 3,6 метра, а вес — около 230 килограммов. «У нас с [супругой] Фрэн [Уолш] есть коллекция из примерно 400 костей моа, и мы уже взяли образцы для ДНК. В следующие год-два я собираюсь заняться дальнейшими поисками. Чем больше костей, тем лучше геном», — поделился режиссер.

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