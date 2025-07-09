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16:02, 9 июля 2025Культура

Режиссер «Властелина колец» решил воскресить гигантскую древнюю птицу

Режиссер Питер Джексон решил воскресить вымершего 600 лет назад гигантского моа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Питер Джексон и Бен Лэмм (слева направо)

Питер Джексон и Бен Лэмм (слева направо). Фото: Business Wire / AP

Режиссер Питер Джексон, всемирно известный как создатель кинотрилогии «Властелин колец», решил воскресить вымершую 600 лет назад гигантскую птицу. Об этом он рассказал в интервью IGN.

Кинематографист объединился с биотехнологической компанией Colossal Biosciences, чтобы вернуть к жизни гигантского моа — нелетающую птицу с вытянутой шеей, обитавшую в Новой Зеландии, рост которой достигал до 3,6 метра, а вес — около 230 килограммов. «У нас с [супругой] Фрэн [Уолш] есть коллекция из примерно 400 костей моа, и мы уже взяли образцы для ДНК. В следующие год-два я собираюсь заняться дальнейшими поисками. Чем больше костей, тем лучше геном», — поделился режиссер.

Ранее американский писатель Джордж Мартин расплакался, увидев возрожденный вид волков, которые стали прообразом «лютоволков» в его серии романов «Песнь Льда и Огня».

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