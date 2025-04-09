Автор «Игры престолов» расплакался при встрече с возрожденными лютоволками

TMZ: Автор «Игры престолов» Джордж Мартин расплакался при встрече с лютоволками

Американский писатель Джордж Мартин расплакался, увидев возрожденный вид волков, которые стали прообразом «лютоволков» в его серии романов «Песнь Льда и Огня». Об этом сообщает портал TMZ.

В начале апреля стало известно, что американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences возродила вымерший вид ужасных волков Aenocyon dirus, более известных как «лютоволки» из «Игры престолов». Сообщается, что автор цикла «Песнь Льда и Огня», по которому был снят популярный телесериал, увидел животных еще в феврале.

По словам инсайдеров, при встрече со щенками Ромулом, Ремом и Кхалиси Мартин расплакался от счастья. Писатель поблагодарил основателя Colossal Biosciences Бена Ламма и заявил, что лютоволки — лучшее, что он когда-либо видел.

Известно, что для эксперимента по возрождению Aenocyon dirus хватило фрагмента ДНК из зуба возрастом 13 тысяч лет и кости черепа. Этот вид волков обитал в Северной и Южной Америке более 10 тысяч лет назад и вымер вместе с большей частью мегафауны плейстоцена. Они отличались крупными размерами, мощными челюстями и широкими черепами, что делало их одними из самых грозных хищников своего времени.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал создать домашнего мамонтенка после возрождения учеными вымершего вида волков.