Маск захотел домашнего мамонтенка

Маск призвал создать домашнего мамонтенка после возрождения вымерших волков

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск призвал создать домашнего мамонтенка после возрождения учеными вымершего вида волков. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал собственную публикацию в соцсети с обложкой журнала Time, на которой изображен возрожденный представитель вымершего вида волков.

Ранее ученые американской компании Colossal Biosciences смогли восстановить вид так называемых ужасных волков, ставших прообразом «лютоволков» в серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Данный вид вымер 13 тысяч лет назад.