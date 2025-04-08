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12:07, 8 апреля 2025Мир

Маск захотел домашнего мамонтенка

Маск призвал создать домашнего мамонтенка после возрождения вымерших волков
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), миллиардер Илон Маск призвал создать домашнего мамонтенка после возрождения учеными вымершего вида волков. С таким заявлением он выступил в социальной сети Х.

«Пожалуйста, сделайте миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка», — написал миллиардер.

Таким образом Маск прокомментировал собственную публикацию в соцсети с обложкой журнала Time, на которой изображен возрожденный представитель вымершего вида волков.

Ранее ученые американской компании Colossal Biosciences смогли восстановить вид так называемых ужасных волков, ставших прообразом «лютоволков» в серии романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Данный вид вымер 13 тысяч лет назад.

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