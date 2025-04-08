Ученые возродили вымерших «лютоволков» из «Игры престолов»

В США возродили вымерших тысячи лет назад «лютоволков» из «Игры престолов»

Ученые американской компании Colossal Biosciences смогли возродить вид ужасных волков, по образу которых писатель Джордж Мартин создал вид животных под названием «лютоволки» в серии романов «Песнь Льда и Огня», которая позднее была экранизирована под названием «Игра престолов». Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет газета, этот вид вымер 13 тысяч лет назад, однако в 2021 году группа ученых извлекла ДНК этих животных из окаменелостей.

«Исследователи (...) отредактировали 20 генов серых волков, чтобы наделить животных ключевыми чертами ужасных волков. Затем они создали эмбрионы из отредактированных клеток серых волков, имплантировали их суррогатным матерям-собакам и ждали, пока те родят», — говорится в материале.

Родились три здоровых волка — двоим самцам уже шесть месяцев, одной самке — два месяца. Их назвали Ромул, Рем и Кхалиси. У них наблюдаются некоторые черты, характерные для ужасных волков — они больше обычных серых волков и имеют густую светлую шерсть.

Сейчас их содержат на частном объекте на севере США. Уточняется, что они и дальше будут жить в неволе. В материале отмечается, что по этой технологии ученые теперь смогут сохранить виды, которые находятся на грани вымирания.

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