Центробанк запретил иностранцам продавать купленные в России ценные бумаги

С 28 февраля Центробанк запретит иностранцам продавать ценные бумаги, купленные в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный зампредом регулятора Филиппом Габунией.

«ЦБ предписывает "профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность", с 7 часов утра 28 февраля "и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг», — сообщает издание.

Брокеры обязаны направить в Центробанк отчет о приостановке операций в течение пяти рабочих дней, уточняет РБК.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о планах заморозить около половины финансовых резервов Центробанка России. По его словам, главы МИД стран ЕС решили принять «важные ограничительные меры, которые парализуют активы» российского регулятора. «Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены», — сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.