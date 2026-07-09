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10:45, 9 июля 2026Спорт

Суперкомпьютер оценил шансы команд на выход в полуфинал ЧМ-2026

У Франции наибольшие шансы выйти в полуфинал ЧМ по мнению суперкомпьютера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Winslow Townson / Reuters

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на выход в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Наибольшими шансами в 73,9 процента обладает сборная Франции, а наименьшими — ее соперник по четвертьфиналу команда Марокко — 26,1.

Наиболее конкурентной парой суперкомпьютер считает противостояние Англии и Норвегии. Тут шансы 62 процента против 38 в пользу англичан. Кроме того, за выход в полуфинал Испания поборется с Бельгией, а Аргентина — со Швейцарией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России не принимает в нем участия, так как она отстранена от международных турниров с 2022 года.

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